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Командир плененного талибами* в 1995 году Ил-76 рассказал, как мог встретить Усаму бен Ладена

Егор Левин
16:24 22.08.2021
Летчик признался, что самой тяжелой в ситуации экипажа была неизвестность, когда неизвестно, доживут ли они до утра, ложась спать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Информационный портал Свердловской области
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Владимир Шарпатов, гражданский летчик и Герой Российской Федерации, известный как командир Ил-76, попавшего в плен к талибам* в 1995 году в Кандагаре, рассказал «Новостям недели» на «Звезде» о том, как это было.

Он признался, что самой тяжелой в ситуации экипажа была неизвестность, когда неизвестно, доживут ли они до утра, ложась спать.

«Приводят, сидит одноглазый Омар (Мулла Омар, основатель движения «Талибан»* - прим. ред.), рядом стоят их летчики, еще какие-то типы. Что мне показалось интересным: у них есть чалма, и как шарф свешивается. И под этим шарфом автоматы спрятаны, хотя делают вид, что все безоружные», - рассказал Шарпатов.

Он также поделился, что однажды мог видеть Усаму бен Ладена. Говорить об этом со стопроцентной уверенностью он не может, но обстоятельства в тот момент складывались таким образом, что это вполне мог быть он.

«Вдруг к нам приводят одного товарища, у него лицо занавешено арафаткой, он разные каверзные вопросы задает. Пальцем большим под ребро мне начал тыкать, и потом заговорил на плохом английском языке. Когда он ушел, я подумал, что это был палач», - рассказал летчик.

Ранее британский студент снял на видео самолет британской армии, на котором его эвакуировали из Кабула, захваченного боевиками движения «Талибан»*. Будучи любителем экстремального отдыха, он направился в столицу Афганистана 13 августа и не смог вернуться из-за захвата. Молодой человек готовился к смерти.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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