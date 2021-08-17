«Я был готов к смерти»: британская армия эвакуировала студента-экстремала из Кабула

Британский студент Майлс Раутледж снял на видео самолет британской армии, на котором его эвакуировали из Кабула, захваченного боевиками движения «Талибан»*. Будучи любителем экстремального отдыха, он направился в столицу Афганистана 13 августа и не смог вернуться из-за захвата.

«Я был готов к смерти, я принял это. Эта поездка была Божьим испытанием. Я религиозный человек и верю, что Бог за мной присматривает», - рассказал Раутледж изданию RT.

Студент отметил, что перед поездкой он поменял имя на своей кредитной карте, добавив слово «лорд». Майлз решил, что если талибы* его захватят, то он сможет выдать себя за британского лорда.

После захвата талибами* в аэропорту Кабула возникли хаос и паника. Сотни людей в надежде выбраться из Афганистана штурмуют самолет американских ВВС.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.