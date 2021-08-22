Прямая трансляция интервью с исполнительным директором ПАО «Курганмашзавод» Госкорпорации Ростех Петром Тюковым
«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Госкорпорации Ростех Петр Тюков.
© Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Госкорпорации Ростех Петр Тюков.
Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».