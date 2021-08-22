ОПК Россия создает беспилотники, способные защищаться от БЛА противника Андрей Аркадьев Также гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о работе над созданием единой системы управления вертолетов и самолетов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Компания «Кронштадт» работает над созданием беспилотных летательных аппаратов, которые смогут противодействовать дронам противника, рассказал «Звезде» гендиректор компании Сергей Богатиков на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». «Естественно, беспилотники должны защищаться и должны противодействовать. Такая задача стоит, и мы ее решаем», - сказал он. Также Богатиков сообщил, что компания создает единую систему управления вертолетов и самолетов. Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика