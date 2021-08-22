В России создают «рой» из беспилотных самолетов и вертолетов

Компания «Кронштадт» создает единую систему управлению для вертолетов и самолетов, сообщил «Звезде» на военно-техническом форуме «Армия-2021» генеральный директор компании Сергей Богатиков.

«Вертолетные и самолетные комплексы будут управляться с одного пункта управления. Мы получаем новые качества, которые позволяют комплексу иметь дополнительные преимущества. То есть наш самолет будет являться разведчиком и ретранслятором, что обеспечивает значительно больший радиус действия беспилотного вертолета», - сказал он.

Богатиков добавил, что на форуме компания представила новую модификацию беспилотника «Орион» - «Орион - С» со спутниковым терминалом, который обеспечивает радиус действия этого комплекса до полутора тысяч километров.

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители