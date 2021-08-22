Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

В России создают «рой» из беспилотных самолетов и вертолетов

Андрей Аркадьев
13:01 22.08.2021
Компания «Кронштадт» также ведет работу по созданию беспилотных вертолетных систем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Компания «Кронштадт» создает единую систему управлению для вертолетов и самолетов, сообщил «Звезде» на военно-техническом форуме «Армия-2021» генеральный директор компании Сергей Богатиков.

«Вертолетные и самолетные комплексы будут управляться с одного пункта управления. Мы получаем новые качества, которые позволяют комплексу иметь дополнительные преимущества. То есть наш самолет будет являться разведчиком и ретранслятором, что обеспечивает значительно больший радиус действия беспилотного вертолета», - сказал он.

Богатиков добавил, что на форуме компания представила новую модификацию беспилотника «Орион» - «Орион - С» со спутниковым терминалом, который обеспечивает радиус действия этого комплекса до полутора тысяч километров.

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:50 ОПК
Видео
Гендиректор «ВПК»: легкая отечественная бронетехника станет дешевле для Минобороны
10:40 Армия
Российский экипаж стал победителем в первом заезде индивидуальной гонки в «Танковом биатлоне»
11:30 Армия
Видео
Интервью с генеральным директором АО «Кронштадт» Сергеем Богатиковым
06:37 Армия
«Юнармия» расширила свою экспозицию в рамках форума «Армия-2021»
06:55 В стране и мире
Все спутники OneWeb выведены на орбиту
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.