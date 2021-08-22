Прибытие «Шторма»: новый вертолет Ми-171Ш Storm прилетел на форум «Армия» своим ходом

Модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm прибыл на форум «Армия-2021» в подмосковной Кубинке из Улан-Удэ своим ходом. За пять дней пути новейший вертолет преодолел пять тысяч километров. По словам управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Алексея Козлова, новая воздушная машин является прорывной.

«Многофункциональный вертолет обеспечения действий спецподразделений стал прорывным продуктом в линейке Улан-Удэнского авиационного завода. Он воплощает в себе целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть. Свои предложения по совершенствованию машины дали члены экипажа, представители технического персонала, командиры десантных групп. Основной задачей стало обеспечение безопасности всех участников операции», - рассказал Козлов.

Ми-171Ш Storm специально разработан для выполнения задач по борьбе с терроризмом. Он получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая гарантирует выполнение задач даже в условиях огневого противодействия. Инновационной функцией в бортовом комплексе обороны является возможность мгновенно выставлять аэрозольные дымовые завесы для прикрытия погрузки и выгрузки десанта.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на авиакосмическом салоне МАКС-2021 заявил, что иностранные заказчики проявили интерес к Ми-171Ш.