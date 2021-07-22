На МАКС-2021 рассказали, какую военную технику хотят купить иностранцы

Иностранные заказчики хотят в первую очередь приобрести истребители МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А(Э), самолеты-заправщики Ил-78МК-90А, боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортные Ми-171Ш и многоцелевые Ка-226Т, а также средства ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1». Об этом сообщил директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

«В Жуковском "Рособоронэкспорт" провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран», - отметил он.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

МиГ-35 - истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Самолет является глубокой модификацией МиГ-29, способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.