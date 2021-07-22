Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

На МАКС-2021 рассказали, какую военную технику хотят купить иностранцы

Андрей Аркадьев
11:18 22.07.2021
В Жуковском прошли презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран.
На МАКС-2021 рассказали, какую военную технику хотят купить иностранцы
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Иностранные заказчики хотят в первую очередь приобрести истребители МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А(Э), самолеты-заправщики Ил-78МК-90А, боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортные Ми-171Ш и многоцелевые Ка-226Т, а также средства ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1». Об этом сообщил директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

«В Жуковском "Рособоронэкспорт" провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран», - отметил он.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

МиГ-35 - истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Самолет является глубокой модификацией МиГ-29, способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 В стране и мире
Видео
В Генпрокуратуре РФ объяснили суть жалобы России против Украины
07:43 В стране и мире
«Вектор»: российские вакцины защищают от всех известных вариантов COVID-19
10:03 В стране и мире
МИД РФ: из Украины в Белоруссию ввозят оружие для радикалов
08:27 В стране и мире
В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории
10:53 Армия
Видео
Минобороны России перебрасывает в Таджикистан модернизированные БМП-2
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.