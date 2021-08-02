В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье

В туристическом автобусе, попавшем в аварию в турецкой Анталье находились туристы, которые ехали в аэропорт, где их ожидал самолет домой. Об этом рассказал атташе при Генконсульстве РФ в Анталье Андриан Андрианов. По его словам, трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

«2 августа в районе Манавгата около 18.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», - рассказал Андрианов.

По данным СМИ, результате трагедии погибло четыре человека. Однако, по словам атташе, погибло три человека. Андрианов сообщил, что все пострадавшие доставлены в местные больницы. В Генконсульстве выразили соболезнования родственникам погибших.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП с участием автобуса, в котором, предположительно, находились российские туристы. Судя по геолокации, видео было снято в Анталье, где и произошла трагедия.