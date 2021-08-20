Вертолеты ЦВО сбросили около 40 тонн воды на лесной пожар под Иркутском

Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) потушили низовой пожар в Усть-Илимском районе Иркутской области.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина в Иркутской области сформированы авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами.

В ходе авиаразведки очагов возгораний экипажи вертолетов обнаружили незначительную задымленность от низового пожара. Два вертолета Ми-8, оборудованные водосливным устройством ВСУ-5 водоизмещением в пять тонн, выполнили девять подлетов к очагам возгорания, сбросили около 40 тонн воды, предотвратив перерастание низового пожара в верховой.

Всего в тушении пожаров в Иркутской области задействовано три вертолета Ми-8 из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации ЦВО. Для оказания помощи местным службам в борьбе с пожарами экипажи вертолетов совершили перелет из Свердловской в Иркутскую область, преодолев более 3000 километров.