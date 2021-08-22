Путин заявил о том, что нельзя навязывать вакцину от COVID-19
Президент России призвал не принуждать россиян проходить вакцинацию от коронавируса.
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Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам следует разъяснять аспекты вакцинации от коронавируса, а не принуждать их к прививке. Об этом российский лидер заявил во время встречи с представителями партии «Единая Россия».
«Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания», - сказал президент.
Также во время встречи Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей. Президент объяснил, что это связано с инфляцией.