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Путин заявил о том, что нельзя навязывать вакцину от COVID-19

Алексей Курильченко
14:25 22.08.2021
Президент России призвал не принуждать россиян проходить вакцинацию от коронавируса.
Путин заявил о том, что нельзя навязывать вакцину от COVID-19
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам следует разъяснять аспекты вакцинации от коронавируса, а не принуждать их к прививке. Об этом российский лидер заявил во время встречи с представителями партии «Единая Россия».

«Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания», - сказал президент.

Также во время встречи Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей. Президент объяснил, что это связано с инфляцией.

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