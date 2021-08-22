Путин предложил выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по 10 тысяч рублей. Об этом он сообщил сегодня на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией. Ее недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам еще по 10 тысяч рублей», - глава российского государства.

Также Владимир Путин предложил осуществить разовую выплату военнослужащим по 15 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна касаться всех военнослужащих, подчеркнул российский лидер.