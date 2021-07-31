Проценко оценил вероятность введения нового локдауна из-за COVID-19

Главный врач московской Городской клинической больницы № 40 «Коммунарка» Денис Проценко оценил возможность введения нового локдауна из-за COVID-19 в Москве. В беседе с РБК он заявил, что в настоящее время вопрос о необходимости такой меры не стоит.

«Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и так далее», — сказал медик.

Проценко объяснил, что решение столичных властей об обязательной самоизоляции было принято в начале пандемии, когда еще было непонятно, как бороться с инфекцией, а вакцин просто не существовало.

С того момента, отметил медик, произошли колоссальные изменения в оснащении больниц: были открыты резервные госпитали, появилось современное оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторная база, инфузионные системы.

«То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей», — считает главврач «Коммунарки».

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. По словам градоначальника, такая мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе.