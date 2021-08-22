Гинцбург назвал возможным создание единой вакцины от COVID-19 и гриппа

В будущем существует возможность создать одну единую вакцину против коронавируса и гриппа. Об этом рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тем не менее, по его словам, начать соответствующую работу можно будет лишь после проведения испытаний препарата, содержащего в себе белки сразу нескольких штаммов SARS-CoV-2. При успехе такого рода вакцины в ее состав реально будет попытаться внедрить белки гриппа.

«Тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа», - указал ученый в беседе с ТАСС.

Ранее в Центре сообщили о серьезном прогрессе, который наблюдается в исследованиях назальной вакцины от COVID-19. Гинцбург обозначил, что эффективность данного препарата, представляющий собой второй компонент «Спутника V», распыляющийся в нос с помощью специальной насадки, планируется проверить в рамках клинических испытаний.