Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тысяч руб

Президент России Владимир Путин предложил осуществить разовую выплату военнослужащим по 15 тысяч рублей. Об этом он сообщил сегодня на встрече с представителями партии «Единая Россия».

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил главу государства поддерживать высокий уровень денежного довольствия российских военных.

Глава военного ведомства отметил, что перевооружение российской армии приносит результаты. По словам министра, за последние годы прошло успешное техническое перевооружение предприятий ОПК.

Доля современного вооружения составляет более 71%, а исправность 99%, подчеркнул Шойгу.