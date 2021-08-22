Путин заявил о прямом отношении ситуации в Афганистане к безопасности России
Президент также заявлял ранее о необходимости учитывать, что талибы* контролируют почти весь Афганистан.
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Президент России Владимир Путин заявил о прямом отношении ситуации в Афганистане к безопасности РФ.
«Вот сейчас только что было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет в нашей безопасности», - сказал глава государства на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.
Ранее Путин заявил о необходимости учитывать, что талибы* контролируют почти весь Афганистан. Он назвал обстановку в стране «реалиями, из которых необходимо исходить».
*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.