В стране и мире Путин заявил о прямом отношении ситуации в Афганистане к безопасности России Егор Левин Президент также заявлял ранее о необходимости учитывать, что талибы* контролируют почти весь Афганистан. © Фото: XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил о прямом отношении ситуации в Афганистане к безопасности РФ. «Вот сейчас только что было сказано об Афганистане. Прямое отношение имеет в нашей безопасности», - сказал глава государства на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа. Ранее Путин заявил о необходимости учитывать, что талибы* контролируют почти весь Афганистан. Он назвал обстановку в стране «реалиями, из которых необходимо исходить». *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика