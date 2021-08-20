Путин заявил о необходимости учитывать, что талибы* контролируют почти весь Афганистан

По итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с Афганистаном необходимо исходить из того, что талибы* контролируют его практически полностью.

«Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», - заявил Путин после переговоров с Меркель.

Ранее он заявил, что во время встречи одной из приоритетных тем стала ситуация в Афганистане.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.