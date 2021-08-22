Путин обозначил необходимость среднемагистрального самолета для России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости среднемагистрального самолета для РФ. По словам российского лидера, Россия является лидером в области боевой авиации, отметив, что лучшие - именно российские самолеты.

Глава государства подчеркнул, что к настоящему моменту отечественная авиация становится частью мировой.

«Сейчас нам нужен среднемагистральный самолет, причем он может быть достаточно большой по протяженности. Имея в виду нашу территорию, повторю еще раз, он может вообще долетать от Москвы до Дальнего Востока. И это надо сделать», - заявил президент на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Ранее Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим по 15 тысяч рублей. В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил главу государства поддерживать высокий уровень денежного довольствия российских военных.