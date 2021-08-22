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Шойгу: предприятия ОПК должны быть загружены заказами на долгую перспективу

Андрей Аркадьев
13:13 22.08.2021
Он также попросил президента Владимира Путина поддерживать высокий уровень денежного довольствия российских военных.
Шойгу: предприятия ОПК должны быть загружены заказами на долгую перспективу
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятия ОПК должны быть загружены заказами на долгую перспективу. Об этом он сообщил на встрече президента РФ с представителями партии «Единая Россия».

Глава военного ведомства РФ также попросил Владимира Путина поддерживать высокий уровень денежного довольствия российских военных.

Он отметил, что перевооружение российской армии приносит результаты. По словам министра, за последние годы прошло успешное техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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