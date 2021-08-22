Прямая трансляция интервью с генеральным директором АО «Кронштадт» Сергеем Богатиковым

«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда». ■