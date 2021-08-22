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Прямая трансляция интервью с генеральным директором АО «Кронштадт» Сергеем Богатиковым

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Началась: 11:30 22.08.2021
Иван Исмаков
«Звезда» прямую трансляцию интервью с парка «Патриот», наш гость - генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.
© Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» ведет прямую трансляцию интервью из парка «Патриот», наш гость - генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда». ■

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