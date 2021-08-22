ОПК В «Кронштадте» раскрыли сроки готовности проекта «авиаматки» для беспилотников на базе Ил-76 Тимур Шерзад По словам гендиректора АО «Кронштадт», в данный момент рассматриваются различные варианты размещения беспилотников внутри Ил-76 - как внутри, так и снаружи. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В «Кронштадте» раскрыли сроки готовности проекта авиаматки для беспилотников на базе Ил-76. Это в интервью «Звезде» на форуме «Армия-2021» в парке «Патриот» сделал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков. «Это новая тема, к которой, к эскизному проектированию, мы приступили совсем недавно. Рассматриваются различные варианты размещения как в фюзеляже, так и под крылом. Более подробно мы сможем об этом доложить через год», - ответил Богатиков «Звезде» на вопрос, где будут находиться беспилотники - внутри Ил-76 или снаружи. Полное интервью с Сергеем Богатиковым смотрите тут. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика