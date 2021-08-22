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«Как огня боятся»: эксперт по афганскому урегулированию объяснил бегство военнослужащих США из Афганистана

Егор Левин
11:45 22.08.2021
Помня об Афганском конфликте 1979-1989 годов, афганцы и захватывающие страну террористы потеряли последнее уважение к военнослужащим США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dennis Hoffman, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Эвакуация американских военнослужащих из Афганистана была не иначе, чем бегством. Они бросили даже ни разу не использованное вооружение и срочно вернулись на родину, даже не проинформировав об этом официальную на тот момент афганскую сторону. Самым удивительным и поразительным фактом оказалось, что армия США не приспособлена оказывать активное сопротивление.

«Американская армия как огня боится ближнего боя. Они готовы бомбить, истреблять, вести ковровые бомбардировки, все, что угодно, но только не прямое глаз в глаз боестолкновение», - поделился мнением с программой «Новости недели» председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане Василий Кравцов.

Памятуя еще об Афганском конфликте 1979-1989 годов, афганцы и захватывающие страну террористы потеряли последнее уважение к военнослужащим США.

«Они прямо говорили: “Мы с шурави - глаз в глаз, мы видели друг друга глаза”. Мы сражались. Вот это были воины», - подытожил Кравцов.

Ранее Семен Щанкин, ветеран КГБ и ФСБ в отставке Семен Щанкин, принимавший участие в Афганской войне 1979-1989 годов, заявил, что американцы всегда бросают союзников, и что, скорее всего, так они поступят и с Украиной.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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