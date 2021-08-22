Аксенов: Крым обеспечен водой в полном объеме

На сегодняшний день Крым обеспечен водой в достаточном объеме и никаких специальных графиков по организации дополнительного водоснабжения полуострова нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как заявил глава региона, власти также планируют построить в Ялте отдельную опреснительную установку, поскольку в городе нет подземных источников водоснабжения.

«По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются. Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», - заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

В Крыму начались перебои с пресной водой в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией и Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Сейчас дефицит водоснабжения ликвидирован.