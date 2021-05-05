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Хуснуллин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена

Анна Назайкина
17:30 05.05.2021
Ранее Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Хуснуллин заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена
© Фото: ivabalk, Pixabay
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Проблема с водоснабжением Крыма на ближайшие годы будет решена, однако требуется поиск дополнительных источников, так территория полуострова развивается. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Тот объем работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории», - подчеркнул он.

Хуснуллин заявил, что на будущее прорабатываются различные варианты, в том числе было предложено бурить скважины на дне Азовского моря.

«Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Это как крайний вариант. Она у нас тоже в программе есть. Если не будет хватать воды, будем точно использовать и эту систему», - сказал вице-премьер.

В данный момент стоит важнейшая задача снижения потерь в системе подачи воды на полуострове, отметил Хуснуллин.

«Это замена труб. Последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%. Трубы дырявые. Если мы максимально быстро сможем их заменить и починить, думаю, что уже часть проблем с водой будет решена», - сказал вице-премьер.

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Весной 2014 года Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым. За минувшие годы в Крыму был реализован проект использования подземных вод для водоснабжения населения полуострова.

Однако подземные источники за последнее время сильно обмелели из-за малого количества осадков. Вследствие нехватки воды в ряде регионов полуострова ввели режимную подачу воды, снабжение Симферополя было перенаправлено на артезианские источники. В кабмине РФ подготовили проект по обеспечению надежного водоснабжения Крыма.

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