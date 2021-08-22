Танковый биатлон. День 1. Индивидуальные гонки: прямая трансляция

Сегодня, 22 августа, в рамках одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2021 - «Танкового биатлона» - проходит гонка, в которой принимают участие команды первого и второго дивизионов.

По итогам жеребьевки, первый дивизион вошли 11 команд из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион составили сборные Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

По результатам жеребьевки первого дивизиона в заездах на синих танках в «Индивидуальной гонке» выступят сборные Азербайджана и Сирии, на красных — Китая, Вьетнама и Сербии, на зеленых будут соревноваться сборные России Казахстана и Венесуэлы, на желтых — Беларуси и Узбекистана.

Во втором дивизионе на синих танках выступят Абхазия и Мали, на желтых — Киргизия и Южная Осетия, на красных — Лаос и Катар, на зеленых — Таджикистан и Мьянма.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка».

Гонка команд второго дивизиона стартует в 10:00, команды же первого дивизиона выйдут на трассу в 11:00.