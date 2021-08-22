Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года

В Лихтенштейне не стало Ее Высочества княгини Марии-Аглаи, которая умерла в субботу на 82-м году жизни. Об этом официально сообщает княжеский дом Лихтенштейна.

Как указано на сайте монаршей семьи, Мария-Аглая 18 августа перенесла инсульт, после чего была госпитализирована в больницу Грабс. В субботу, 21 августа она ушла из жизни в больнице, в окружении своей семьи.

«Она ушла мирно в присутствии членов семьи, прослушав слова священнослужителя и с большой верой в Бога», - сообщил княжеский дом.

Мария Кински фон Вхинитц и Теттау родилась в Праге 14 апреля 1940 года. Мария - жена и троюродная сестра 76-летнего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, который являлся главой княжеского дома до 2004 года. Сейчас регентом Лихтенштейна является их сын Алоис. У супругов есть еще трое детей - два сына Максимилиан и Константин, и дочь Татьяна.