В Москве рабочий погиб, упав со строительных лесов

На стройке в районе Кутузовского проезда в Москве рабочий упал со строительных лесов. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, после падения с высоты 12 метров мужчина скончался.

«На месте находится Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко. Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В марте на стройке здания на проспекте Андропова в Москве рабочий пострадал, упав в вентиляционную шахту. Столичная прокуратура организовала проверку.