На стройке в Москве рабочий пострадал при падении в вентиляцию

На стройке здания на проспекте Андропова в Москве рабочий пострадал, упав в вентиляционную шахту. Столичная прокуратура организовала проверку.

«По предварительной информации, 31 марта 2021 года мужчина проводил строительные работы, во время которых упал с высоты 25 этажа на уровень 14 этажа. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Проведение проверки поручено Симоновской межрайонной прокуратуре, в ее ходе будет проведена оценка соблюдения техники безопасности, строительных правил и нормативов.

В ноябре рабочий сорвался с высоты на стройке элитного дома на Савинской набережной в Москве. В результате инцидента на соседний дом упала бетонная конструкция, которая повредила стены здания.