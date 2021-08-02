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СМИ: Германия не станет перекрывать «Северный поток - 2», несмотря на позицию США

Алексей Курильченко
18:05 02.08.2021
Немецкая сторона не станет перекрывать газопровод «Северный поток - 2», даже несмотря на позицию США.
СМИ: Германия не станет перекрывать «Северный поток - 2», несмотря на позицию США
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Германия не намерена перекрывать российский газопровод «Северный поток - 2», несмотря на реакцию на это со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных представителей Берлина.

«В то время как Ангела Меркель согласилась принять меры "на национальном уровне" как часть соглашений 21 июля, отказ Берлина принимать радикальные шаги и перекрывать вентили газопровода является потенциальной победой России и поражением Белого дома», - сообщает агентство.

Ранее колумнист журнала Foreign Policy высказал мнение, что президент США Джо Байден отказался вводить против «Северного потока - 2» санкции из-за желания защитить американские компании. По мнению журналиста, в этом случае жесткие санкции против США может ввести, например, Китай.

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