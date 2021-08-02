Вместе против терроризма: под Волгоградом начались российско-индийские учения «Индра-2021»

В Волгоградской области начинаются российско-индийские учения «Индра-2021». Совместная боевая учеба армейских подразделений двух стран направлена на обмен опытом и выработку новых форм противостояния террористическим вызовам.

Маневры Индии и России «Индра» проводятся с 2003 года и предполагают действия не только сухопутных, но также военно-морских и военно-воздушных сил. Однако в нынешних учениях свои боевые возможности и практические навыки предстоит продемонстрировать общевойсковым подразделениям.

С российской стороны, например, примут участие порядка 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также разведывательная рота дислоцированного в Волгоградской области мотострелкового соединения ЮВО. Такой же численный состав и у их индийских коллег.

«В ходе учения предстоит рассмотреть варианты действий войск в новых условиях с учетом современных военных вызовов, с которыми сталкиваются оба государства», - отметил в разговоре с корреспондентом «Красной звезды» заместитель командующего 8-й общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян.

«Индра» традиционно носит антитеррористический характер. Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение «взрывных устройств», ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

Этапы учений предполагают высадку тактического десанта, борьбу с беспилотными летательными аппаратами «противника» и активное применение средств радиоэлектронной борьбы. Иными словами, на практике будут отработаны все те тактические элементы, с которыми сталкиваются военнослужащие в условиях современных боестолкновений.

В ходе маневров представителям российской и индийской армий предстоит испытать на себе пресловутые тяготы и лишения, действуя в различных видах боя. Сложностей добавляет жара и пыль, свойственные Нижнему Поволжью в это время года. В мероприятиях будет задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, и реактивные системы залпового огня.

Военнослужащих Вооруженных сил Индии российской военной техникой не удивить - многие образцы давно уже стоят на вооружении их подразделений. И все же активное военно-техническое сотрудничество между двумя странами позволяет предполагать, что «Индра-2021» станет не просто демонстрационной площадкой для практической презентации отечественных образцов вооружения и военной техники, и прежде всего бронетехники и артиллерийского вооружения, но и импульсом к их закупке индийской стороной.

Нужно отметить, что совсем не случайно местом проведения учений «Индра-2021» выбрана Волгоградская область. Размещенный здесь полигон ЮВО Прудбой является одним из крупнейших не только на юге России, но и в стране в целом. Кроме того, он является лучшим среди своих «коллег» по оснащению и организации процесса учебно-боевой деятельности.

Вот и в этот раз подчиненные начальника полигона подполковника Андрея Евтенко создали все условия для полноценных «боевых действий». На полях будущих «сражений» установлено 300 различных мишеней, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

В ходе подготовки к учениям личный состав задействованных в нем подразделений мотострелкового соединения ЮВО провел на полигоне ночные занятия по огневой подготовке. Военнослужащие выполнили более десяти упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. Для разведывательных и мотострелковых подразделений было установлено более 400 мишеней на дистанциях от 200 до 2 000 метров.

Кроме повышения навыков в стрельбе, в ходе подготовки к учениям военнослужащие провели интенсивные тренировки, позволившие отработать вопросы тактической и специальной подготовки.

Прибывших на волгоградскую землю представителей Индийской армии встретили в аэропорту Гумрак, как водится, хлебом-солью. Командующий индийским контингентом полковник Сунил Рангра, выступая на торжественном мероприятии, подчеркнул, что представители Вооруженных сил Индии гордятся тем, что оказались на легендарной Сталинградской земле. К слову, это уже вторая «Индра», проводимая в Волгоградской области. Впервые совместные российско-индийские маневры прошли на полигоне Прудбой осенью 2014 года.

Планируя учения, его организаторы ни на секунду не забывали об обеспечении безопасности его участников. Поэтому индийские военнослужащие, так же как и их российские братья по оружию, заблаговременно были привиты вакциной «Спутник V». Кроме того, на полигон доставлено оборудование для проведения ПЦР-тестов, что позволяет военным медикам регулярно проводить обследование задействованных в учении военнослужащих двух стран.