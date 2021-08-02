Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Вместе против терроризма: под Волгоградом начались российско-индийские учения «Индра-2021»

Андрей Аркадьев
18:09 02.08.2021
Впервые совместные маневры двух стран прошли на полигоне Прудбой осенью 2014 года.
Вместе против терроризма: под Волгоградом начались российско-индийские учения «Индра-2021»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Волгоградской области начинаются российско-индийские учения «Индра-2021». Совместная боевая учеба армейских подразделений двух стран направлена на обмен опытом и выработку новых форм противостояния террористическим вызовам.

Маневры Индии и России «Индра» проводятся с 2003 года и предполагают действия не только сухопутных, но также военно-морских и военно-воздушных сил. Однако в нынешних учениях свои боевые возможности и практические навыки предстоит продемонстрировать общевойсковым подразделениям.

С российской стороны, например, примут участие порядка 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также разведывательная рота дислоцированного в Волгоградской области мотострелкового соединения ЮВО. Такой же численный состав и у их индийских коллег.

«В ходе учения предстоит рассмотреть варианты действий войск в новых условиях с учетом современных военных вызовов, с которыми сталкиваются оба государства», - отметил в разговоре с корреспондентом «Красной звезды» заместитель командующего 8-й общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян.

«Индра» традиционно носит антитеррористический характер. Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение «взрывных устройств», ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

Этапы учений предполагают высадку тактического десанта, борьбу с беспилотными летательными аппаратами «противника» и активное применение средств радиоэлектронной борьбы. Иными словами, на практике будут отработаны все те тактические элементы, с которыми сталкиваются военнослужащие в условиях современных боестолкновений.

В ходе маневров представителям российской и индийской армий предстоит испытать на себе пресловутые тяготы и лишения, действуя в различных видах боя. Сложностей добавляет жара и пыль, свойственные Нижнему Поволжью в это время года. В мероприятиях будет задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, и реактивные системы залпового огня.

Военнослужащих Вооруженных сил Индии российской военной техникой не удивить - многие образцы давно уже стоят на вооружении их подразделений. И все же активное военно-техническое сотрудничество между двумя странами позволяет предполагать, что «Индра-2021» станет не просто демонстрационной площадкой для практической презентации отечественных образцов вооружения и военной техники, и прежде всего бронетехники и артиллерийского вооружения, но и импульсом к их закупке индийской стороной.

Нужно отметить, что совсем не случайно местом проведения учений «Индра-2021» выбрана Волгоградская область. Размещенный здесь полигон ЮВО Прудбой является одним из крупнейших не только на юге России, но и в стране в целом. Кроме того, он является лучшим среди своих «коллег» по оснащению и организации процесса учебно-боевой деятельности.

Вот и в этот раз подчиненные начальника полигона подполковника Андрея Евтенко создали все условия для полноценных «боевых действий». На полях будущих «сражений» установлено 300 различных мишеней, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

В ходе подготовки к учениям личный состав задействованных в нем подразделений мотострелкового соединения ЮВО провел на полигоне ночные занятия по огневой подготовке. Военнослужащие выполнили более десяти упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. Для разведывательных и мотострелковых подразделений было установлено более 400 мишеней на дистанциях от 200 до 2 000 метров.

Кроме повышения навыков в стрельбе, в ходе подготовки к учениям военнослужащие провели интенсивные тренировки, позволившие отработать вопросы тактической и специальной подготовки.

Прибывших на волгоградскую землю представителей Индийской армии встретили в аэропорту Гумрак, как водится, хлебом-солью. Командующий индийским контингентом полковник Сунил Рангра, выступая на торжественном мероприятии, подчеркнул, что представители Вооруженных сил Индии гордятся тем, что оказались на легендарной Сталинградской земле. К слову, это уже вторая «Индра», проводимая в Волгоградской области. Впервые совместные российско-индийские маневры прошли на полигоне Прудбой осенью 2014 года.

Планируя учения, его организаторы ни на секунду не забывали об обеспечении безопасности его участников. Поэтому индийские военнослужащие, так же как и их российские братья по оружию, заблаговременно были привиты вакциной «Спутник V». Кроме того, на полигон доставлено оборудование для проведения ПЦР-тестов, что позволяет военным медикам регулярно проводить обследование задействованных в учении военнослужащих двух стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 Армия
Вместе против терроризма: под Волгоградом начались российско-индийские учения «Индра-2021»
18:07 В стране и мире
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
16:40 В стране и мире
Прокуратура начала проверку после обнаружения двух безнадзорных детей в Ульяновске
15:25 ОПК
Судно обеспечения «Всеволод Бобров» сдадут ВМФ в первой декаде августа
13:47 Армия
Космонавты Дубров и Новицкий поздравили десантников с Днем ВДВ
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.