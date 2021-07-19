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Под Волгоградом пройдут российско-индийские учения «Индра-2021»

Тимур Шерзад
10:22 19.07.2021
Для учений построен условный населенный пункт в 3 улицы и 50 домов - там будут размещены 16 подвижных мишеней, имитирующие автомобили УАЗ, и три десятка ростовых фигур внутри зданий, имитирующие стрелков неприятеля. 
Под Волгоградом пройдут российско-индийские учения «Индра-2021»
© Фото: Минобороны России
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В августе, с 1 по 13 число, на полигоне Южного военного округа Прудбой под Волгоградом состоятся российско-индийские учения «Индра-2021».

Будет задействовано около 300 различных мишеней, включая сотню подвижных - они будут имитировать автомобили и бронетехнику условного противника. 

Для учений построен условный населенный пункт в три улицы и 50 домов - там будут размещены 16 подвижных мишеней, имитирующие автомобили УАЗ, и три десятка ростовых фигур внутри зданий, имитирующие стрелков неприятеля. 

Цель учений - повысить готовность к борьбе с терроризмом. Участникам предстоит найти и уничтожить условные незаконные вооруженные формирования, обнаружить и нейтрализовать условные взрывные устройства, а также провести РХБЗ-разведку как в зданиях, так и на местности. 

Планируется, что в мероприятиях примет порядка восьми военнослужащих с российской, и столько же с индийской стороны. 

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