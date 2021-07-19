Под Волгоградом пройдут российско-индийские учения «Индра-2021»

В августе, с 1 по 13 число, на полигоне Южного военного округа Прудбой под Волгоградом состоятся российско-индийские учения «Индра-2021».

Будет задействовано около 300 различных мишеней, включая сотню подвижных - они будут имитировать автомобили и бронетехнику условного противника.

Для учений построен условный населенный пункт в три улицы и 50 домов - там будут размещены 16 подвижных мишеней, имитирующие автомобили УАЗ, и три десятка ростовых фигур внутри зданий, имитирующие стрелков неприятеля.

Цель учений - повысить готовность к борьбе с терроризмом. Участникам предстоит найти и уничтожить условные незаконные вооруженные формирования, обнаружить и нейтрализовать условные взрывные устройства, а также провести РХБЗ-разведку как в зданиях, так и на местности.

Планируется, что в мероприятиях примет порядка восьми военнослужащих с российской, и столько же с индийской стороны.