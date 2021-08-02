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Завалено хламом, нет одежды и обуви: в СКР рассказали об условиях проживания двух малышей в квартире в Ульяновске

Светлана Иванова
17:52 02.08.2021
Сейчас двух детей трех и пяти лет изъяли из семьи и поместили в медицинские учреждения.
Завалено хламом, нет одежды и обуви: в СКР рассказали об условиях проживания двух малышей в квартире в Ульяновске
© Фото: tresh73, Telegram
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Двое маленьких детей, которые были обнаружены одни в квартире в Ульяновске, не имели ни одежды, ни обуви. Об этом сообщили в СКР по Ульяновской области.

Следователи отметили, что сама квартира, где жили дети 2016 и 2019 годов рождения, не пригодна для жилья: в ней нет мебели, холодильника, плиты. В помещении антисанитарные условия, а у детей нет ни обуви, ни одежды, добавили в ведомстве.

«Как установлено в ходе проверки, мать воспитывает двоих детей одна. Семья на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении ранее не состояла», - сообщили в пресс-службе СКР.

Там добавили, что правоохранительные органы пришли в квартиру после сигнала прохожих о том, что там находятся в опасности два ребенка трех и пяти лет. Оказалось, что дети действительно были без присмотра родителей. Сейчас маленьких жителей Ульяновска изъяли из семьи и поместили в медицинские учреждения. По факту случившегося проводится проверка.

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