Завалено хламом, нет одежды и обуви: в СКР рассказали об условиях проживания двух малышей в квартире в Ульяновске

Двое маленьких детей, которые были обнаружены одни в квартире в Ульяновске, не имели ни одежды, ни обуви. Об этом сообщили в СКР по Ульяновской области.

Следователи отметили, что сама квартира, где жили дети 2016 и 2019 годов рождения, не пригодна для жилья: в ней нет мебели, холодильника, плиты. В помещении антисанитарные условия, а у детей нет ни обуви, ни одежды, добавили в ведомстве.

«Как установлено в ходе проверки, мать воспитывает двоих детей одна. Семья на профилактическом учете как находящаяся в социально опасном положении ранее не состояла», - сообщили в пресс-службе СКР.

Там добавили, что правоохранительные органы пришли в квартиру после сигнала прохожих о том, что там находятся в опасности два ребенка трех и пяти лет. Оказалось, что дети действительно были без присмотра родителей. Сейчас маленьких жителей Ульяновска изъяли из семьи и поместили в медицинские учреждения. По факту случившегося проводится проверка.