Прокуратура начала проверку после обнаружения двух безнадзорных детей в Ульяновске

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска организовала проверку по факту обнаружения двух безнадзорных детей в одном из домов города. В ходе проверки также будет оценена работа органов по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

«По предварительной информации, матерью малолетних допускались нарушения в части обеспечения их продуктами питания, одеждой и спальными местами», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ранее следователи рассказали о состоянии 12-летней жительницы Алтая, которую, по ее словам, держал в своем подвале 40-летний мужчина. Сейчас мужчину ищут правоохранительные органы.