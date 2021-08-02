Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Тысячи метров под ногами: военные альпинисты покоряют Эльбрус в отборочных на АрМИ

Тимур Шерзад
Виталий Никулин
18:42 02.08.2021
Военные альпинисты должны взобраться на ледовую стену без каких-либо промежуточных страховок. Поэтому лидеры команд прокладывают вот такие перила с помощью ледобуров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Эта неполная неделя для многих из них самая тяжелая в жизни. Команды-участницы «Эльбрусского кольца» обогнули высочайший пик Европы за шесть дней. Сегодня делают последние шаги 100-километрового марша.

Наша съемочная группа провожала в путь военных альпинистов в ущелье Терскол на высоте 2600 метров. Место встречи - точка выполнения спецзадачи «Ледовая преграда» на трех с половиной тысячах. Дорога на такую «съемочную площадку» - уже испытание.

Мы продолжаем двигаться за участниками «Эльбрусского кольца». Сейчас наша группа вышла к леднику Малый Азау. Мы уже полностью в военной экипировке. И сейчас примеряем кошки. Дальше без них идти просто опасно для жизни. Двигаемся через расщелины. В этом месте они 150 метров в глубину - еще не так опасно.

И вот мы вплотную подобрались к месту выполнения спецзадачи «Преодоление ледового участка». Становится холоднее, более скользко, опасней. Расщелины все больше и больше. И вот перед нами белая стена. Девять команд на старте. Все просто: по гладкой вертикальной поверхности нужно подняться и спуститься.

Военные альпинисты должны взобраться на ледовую стену без каких-либо промежуточных страховок. Поэтому лидеры команд прокладывают вот такие перила с помощью ледобуров. Сейчас я покажу как это работает. Сначала очищаем поверхность от фирна, затем вкручиваем ледобур. Делаем это под углом 90 градусов относительно поверхности. В таком случае он сможет выдержать до двух тонн.

«Второй участок трассы довольно-таки сложный. Там угол уже… чуть ли не вертикальная стена. Так что там нужно постараться хорошо», - отметил Даниил Сонников, участник команды ДВОКУ.

Первая часть задачи выполнена. 100-метровая стена со средним углом подъема 45 градусов покорена. Теперь бойцы буквально сбегают вниз, под тем же углом. Последний в команде организует систему самостраховки ледобуров. После его спуска их сдергивают вместе с веревками. Теперь дело за судьями. А пока они будут считать время и сравнивать результаты второго этапа конкурса, бойцы высокогорных подразделений должны подготовится к заключительному – двухдневному – восхождению на сам Эльбрус.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 Армия
Вместе против терроризма: под Волгоградом начались российско-индийские учения «Индра-2021»
18:07 В стране и мире
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
16:40 В стране и мире
Прокуратура начала проверку после обнаружения двух безнадзорных детей в Ульяновске
15:25 ОПК
Судно обеспечения «Всеволод Бобров» сдадут ВМФ в первой декаде августа
13:47 Армия
Космонавты Дубров и Новицкий поздравили десантников с Днем ВДВ
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.