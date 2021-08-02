Тысячи метров под ногами: военные альпинисты покоряют Эльбрус в отборочных на АрМИ

Эта неполная неделя для многих из них самая тяжелая в жизни. Команды-участницы «Эльбрусского кольца» обогнули высочайший пик Европы за шесть дней. Сегодня делают последние шаги 100-километрового марша.

Наша съемочная группа провожала в путь военных альпинистов в ущелье Терскол на высоте 2600 метров. Место встречи - точка выполнения спецзадачи «Ледовая преграда» на трех с половиной тысячах. Дорога на такую «съемочную площадку» - уже испытание.

Мы продолжаем двигаться за участниками «Эльбрусского кольца». Сейчас наша группа вышла к леднику Малый Азау. Мы уже полностью в военной экипировке. И сейчас примеряем кошки. Дальше без них идти просто опасно для жизни. Двигаемся через расщелины. В этом месте они 150 метров в глубину - еще не так опасно.

И вот мы вплотную подобрались к месту выполнения спецзадачи «Преодоление ледового участка». Становится холоднее, более скользко, опасней. Расщелины все больше и больше. И вот перед нами белая стена. Девять команд на старте. Все просто: по гладкой вертикальной поверхности нужно подняться и спуститься.

Военные альпинисты должны взобраться на ледовую стену без каких-либо промежуточных страховок. Поэтому лидеры команд прокладывают вот такие перила с помощью ледобуров. Сейчас я покажу как это работает. Сначала очищаем поверхность от фирна, затем вкручиваем ледобур. Делаем это под углом 90 градусов относительно поверхности. В таком случае он сможет выдержать до двух тонн.

«Второй участок трассы довольно-таки сложный. Там угол уже… чуть ли не вертикальная стена. Так что там нужно постараться хорошо», - отметил Даниил Сонников, участник команды ДВОКУ.

Первая часть задачи выполнена. 100-метровая стена со средним углом подъема 45 градусов покорена. Теперь бойцы буквально сбегают вниз, под тем же углом. Последний в команде организует систему самостраховки ледобуров. После его спуска их сдергивают вместе с веревками. Теперь дело за судьями. А пока они будут считать время и сравнивать результаты второго этапа конкурса, бойцы высокогорных подразделений должны подготовится к заключительному – двухдневному – восхождению на сам Эльбрус.