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Масштабная реконструкция: правительство РФ выделило деньги на ремонт фортов «Александр I» и «Кроншлот»

Андрей Аркадьев
17:36 02.08.2021
После реконструкции эти сооружения станут важной частью нового туристического кластера «Остров фортов».
Масштабная реконструкция: правительство РФ выделило деньги на ремонт фортов «Александр I» и «Кроншлот»
© Фото: Anastasia Galyamicheva, Wikimedia
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Две исторические постройки Кронштадта - береговые форты - получили один миллиард рублей на реставрацию. Кабмин выделил Минобороны деньги из резервного фонда.

Будут восстановлены «Александр I» и «Кроншлот», которые долгое время были частью оборонительных сооружений. Сейчас им требуется серьезная реконструкция.

Форты входят в состав музейно-исторического парка «Остров фортов». Его созданием занимается Ксения Шойгу. На площадке идут активные работы. Место должно стать самым большим островом-музеем в мире, посвященным истории ВМФ - великим сражениям, выдающимся главнокомандующим, уникальным кораблям.

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