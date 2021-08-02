Масштабная реконструкция: правительство РФ выделило деньги на ремонт фортов «Александр I» и «Кроншлот»

Две исторические постройки Кронштадта - береговые форты - получили один миллиард рублей на реставрацию. Кабмин выделил Минобороны деньги из резервного фонда.

Будут восстановлены «Александр I» и «Кроншлот», которые долгое время были частью оборонительных сооружений. Сейчас им требуется серьезная реконструкция.

Форты входят в состав музейно-исторического парка «Остров фортов». Его созданием занимается Ксения Шойгу. На площадке идут активные работы. Место должно стать самым большим островом-музеем в мире, посвященным истории ВМФ - великим сражениям, выдающимся главнокомандующим, уникальным кораблям.