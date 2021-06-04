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Ксения Шойгу рассказала о реконструкции фортов в Кронштадте

Роман Захаров
05:50 04.06.2021
Три форта в Кронштадте стали побратимами катарской крепости Аль-Зубара.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия и Катар будут вместе хранить и продвигать свое культурное наследие: три форта в Кронштадте стали побратимами знаменитой крепости Аль-Зубара. Меморандум подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В церемонии приняла участие глава офиса по созданию кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Ожидается, что документ позволит укрепить культурное сотрудничество Москвы и Дохи и подарит новую жизнь укреплениям, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реконструкция в Кронштадте идет полным ходом. Ксения Шойгу рассказала «Звезде» об успехах и будущем амбициозного проекта.

«Сейчас мы открыли первую очередь парков и лагерь. Мы испытываем огромное количество туристов, нехватка точек питания у нас также присутствует. Потому, основные задачи на этот год - реставрация фотров, открытие второй очереди парков, строительство кластеров, ну и открыть рестораны, потому, что невозможно одним мороженым кормить гостей. Надо что-то горячее предлагать», - объяснила она.

Форты «Петр Первый», «Император Александр Первый» и «Кроншлот» составят основу будущего туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. В рамках реконструкции, которая проходит при участии Минобороны РФ, планируется полностью восстановить уникальные морские оборонительные сооружения и создать там музейные экспозиции. Авторы проекта намерены максимально воссоздать атмосферу XVIII-XIX веков. Все работы должны завершить к 2025 году.

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