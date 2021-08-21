Эксперт рассказал о признаке, который отличает хорошие персики

Агроном Владимир Викулов рассказал, что выбрать вкусные персики из огромного множества сортов непросто, но есть признак, который поможет не ошибиться с покупкой. По словам Викулова, есть миф, что персики делятся на условных «мальчиков» (имеют выпуклость на «макушке»), мол, они вкуснее, и «девочек» (с ямкой). Как отметил агроном, это не помогает правильно выбрать фрукт.

При выборе персиков, по словам Викулова, смотреть нужно на совсем другие признаки.

«Прежде всего надо понимать, какой сорт перед вами. Есть известный сорт персиков "белый лебедь", внешне он достаточно невзрачный и зачастую на него не обращают внимания. Хотя даже самый лучший сорт легко испортить, если он залежится. Или другой пример: самые первые персики, которые попадают на наши прилавки, – это сорт "краснощекий". Они яркие, румяные, но этот сорт – не самых лучших вкусовых качеств», – сказал агроном в интервью радио Sputhik.

Если вы не в состоянии самостоятельно определить сорт плода, то на такой случай агроном порекомендовал обращать внимание на аромат.

«На него стоит обращать внимание, поскольку практически не бывает такого, чтобы у персика или абрикоса был сильный и настоящий аромат, а сам он при этом был бы невкусным», – отметил он.

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