Врачи назвали пять продуктов, которые помогут улучшить состояние здоровья

Врачи перечислили пять продуктов, которые помогут улучшить состояние здоровья человека. Специалисты считают, что летом необходимо обращать особое внимание на ягоды и фрукты, так как они обладают богатым витаминным составом.

В частности, употребление киви на регулярной основе позитивно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Если у человека есть проблемы с высоким давлением, то данный фрукт помогает нормализовать этот показатель.

Кроме того, по словам врачей, киви позитивно влияет на микрофлору кишечника, передает портал Belnovosti.

По словам специалистов, особое внимание стоит обратить на малину. Широко известно, что ягода эффективна против простудных заболеваний. Однако на этом полезные свойства малины не заканчиваются. Считается, что именно эта она защищает организм от преждевременного старения.

Помимо этого, кедровые орехи, как подчеркнули медики, являются невероятно полезными для организма в целом. С помощью них можно улучшить работу мозга и предотвратить развитие ряда опасных заболеваний.

К примеру, кедровые орехи являются мощной защитой против развития онкологических заболеваний.

Также продукт стоит добавить в свой рацион тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Всего одна ложка масла черного тмина в сутки оказывает позитивное влияние на состояние организма в целом. При этом на данном масле нельзя готовить, только употреблять в чистом виде.

Продукт помогает вывести токсины и шлаки, а также является действенным средством для укрепления защитных функций организма. Кроме того, масло способно оказать мощное воздействие на организм.

И, наконец, пятый продукт, который благоприятно влияет на состояние здоровья - это смородина. Она помогает укрепить иммунную систему. Дело в том, что в смородине содержится большое количество витамина С.

Употребление смородины укрепляет жизненный тонус, помогает чувствовать себя лучше.

Ранее российские врачи назвали наиболее полезные для сердца продукты.

Как рассказала диетолог Ирина Торопыгина, для поддержания работы этого жизненно важного органа следует включить в рацион апельсины, киви, лимоны, черную смородину, облепиху, клубнику и брюссельскую капусту, так как эти продукты насыщены витамином С, который способен наладить обмен веществ и укрепить стенки сосудов.