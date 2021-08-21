В стране и мире «Используйте метод кувшинов»: финансовый эксперт рассказал, как вести бюджет без лишних трат Кира Карон Денис Ушаков рассказал о способах, которые помогут правильно вести бюджет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Финансовый консультант Денис Ушаков в беседе со «Звездой» рассказал, как вести бюджет без лишних трат и распределять финансы. «Первый базовый совет попытаться построить бюджет. В идеале, если вы понимаете, что у вас есть сложности, если деньги уходят на какие-то нерациональные вещи, первый шаг - вести учет доходов и расходов для начала, если еще нет такого. Это первый шаг для того, чтобы понять на что вы тратите деньги и почему они уходят «мимо кассы». Второй шаг - "бюджетирование", которое будет основано на этой статистике, которую вы соберете. В идеале нужно вести месяца два или три», - сказал Ушаков. Часть денег, по словам эксперта, можно отложить на крупную покупку в дальнейшем. «Если вы бюджет составляете, то дальше отталкивайтесь просто от него. Тогда у вас будет меньше шансов отклониться от того, что вы себе наметили. Например, вы получили деньги и часть с них можно отдать на те цели, которые необходимо выполнить, например на крупную покупку в будущем. А часть денег, которая останется, ее можно распределить. Есть такой метод "кувшинов", когда вы заранее несколько конвертов раскладываете. Один конверт, например, на продукты. Другой конверт на одежду, третий на развлечения. Если вы с карт тратите, то можно создать там с такими же категориями в рамках того бюджета, который присутствует», - заключил финансовый эксперт. Ранее инвестор Эрик Розенфельд назвал самые выгодные стратегии инвестирования небольших сумм. Эксперт рассказал, что начальные инвестиционные вложения могут быть совсем некрупными и привести к заметным результатам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика