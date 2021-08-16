Эксперт назвал самые выгодные стратегии инвестирования небольших сумм

Начальные инвестиционные вложения могут быть совсем некрупными и привести к заметным результатам. Об этом рассказал радио Sputnik инвестор Эрик Розенфельд.

Он отметил, что наибольшей доходностью обладают самые рискованный инвестиции. К наиболее надежным же относятся депозитные счета, являющиеся наиболее безопасной защитой от инфляции. Также в этой категории находятся облигации, имеющие чуть более высокий процент дохода - 6-7% по сравнению с 4-5%.

Акции и фонды позволяют получить доход в 10-15%, однако предполагают повышение риска.

«Более смелая стратегия – акции. Это то, что может взлететь, а может и рухнуть», - обозначил специалист.

Максимальную прибыль при оперировании небольшой суммой средств (к примеру, 10 тысяч рублей) можно получить при покупке недооцененных акций, т.е. тех, которые стоят дешевле, чем, казалось бы, должны.

Розенфельд подчеркнул, что вкладывать в инвестиции последние деньги - неудачная идея, которая, вероятно, приведет к провалу. Эксперт посоветовал инвестировать лишь те суммы, которые возможно было бы потерять без катастрофических последствий.