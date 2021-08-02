«У них были тяжелые заболевания»: в Минздраве проверят информацию о смерти семьи якобы после прививки от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить информацию о смерти семьи в Краснодаре якобы после прививки от коронавируса. По данным СМИ, с разницей в несколько дней умерли родители и бабушка школьницы, которая осталась сиротой.

Информацию о проверке сообщил источник в Минздраве. Он добавил, что после прививки первым компонентом погибшим диагностировали COVID-19, сопряженный с другими заболеваниями.

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания - сахарный диабет, находились на гемодиализе», - сказал источник РИА Новости.

Ранее Денис Проценко рассказал, что убеждение в том, что можно заразиться коронавирусом из-за вакцинации, противоречит логике. Главврач назвал подобные доводы «спекуляцией антиваксеров».