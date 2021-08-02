Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«У них были тяжелые заболевания»: в Минздраве проверят информацию о смерти семьи якобы после прививки от COVID-19

Алексей Курильченко
16:53 02.08.2021
Источник из Министерства здравоохранения прокомментировал сообщения о смерти семьи из Краснодара, которая незадолго до этого получила прививку от коронавируса.
«У них были тяжелые заболевания»: в Минздраве проверят информацию о смерти семьи якобы после прививки от COVID-19
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить информацию о смерти семьи в Краснодаре якобы после прививки от коронавируса. По данным СМИ, с разницей в несколько дней умерли родители и бабушка школьницы, которая осталась сиротой.

Информацию о проверке сообщил источник в Минздраве. Он добавил, что после прививки первым компонентом погибшим диагностировали COVID-19, сопряженный с другими заболеваниями.

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания - сахарный диабет, находились на гемодиализе», - сказал источник РИА Новости.

Ранее Денис Проценко рассказал, что убеждение в том, что можно заразиться коронавирусом из-за вакцинации, противоречит логике. Главврач назвал подобные доводы «спекуляцией антиваксеров».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:40 В стране и мире
Прокуратура начала проверку после обнаружения двух безнадзорных детей в Ульяновске
13:47 Армия
Космонавты Дубров и Новицкий поздравили десантников с Днем ВДВ
15:25 ОПК
Судно обеспечения «Всеволод Бобров» сдадут ВМФ в первой декаде августа
13:15 Армия
Два военных Ил-76 вылетели на помощь в тушении пожара в Оренбуржье
11:29 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что рост присутствия США близ границ России усилит напряженность
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.