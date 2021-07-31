Проценко развеял популярный миф о вакцинации

Убеждение в том, что можно заразиться коронавирусом из-за вакцинации, противоречат логике. Об этом заявил главврач московской Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины», — сказал он РБК.

Проценко назвал подобные доводы «спекуляцией антиваксеров» и отметил, что «люди идут против банальной логики».

Он подчеркнул, что полностью вакцинированным человека можно считать через 14 дней против второго укола, однако некоторые люди начинают расслабляться уже после введения первого компонента, когда иммунитет еще не успел сформироваться.

Ранее Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации против COVID-19.