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Проценко развеял популярный миф о вакцинации

Анна Касаткина
04:44 31.07.2021
Врач назвал нелогичными утверждения о том, что заразить коронавирусом можно из-за прививки.
Проценко развеял популярный миф о вакцинации
© Фото: Alexei Druzhinin Kremlin Pool Globallookpress
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Убеждение в том, что можно заразиться коронавирусом из-за вакцинации, противоречат логике. Об этом заявил главврач московской Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины», — сказал он РБК.

Проценко назвал подобные доводы «спекуляцией антиваксеров» и отметил, что «люди идут против банальной логики».

Он подчеркнул, что полностью вакцинированным человека можно считать через 14 дней против второго укола, однако некоторые люди начинают расслабляться уже после введения первого компонента, когда иммунитет еще не успел сформироваться.

Ранее Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации против COVID-19.

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