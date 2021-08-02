Следователи рассказали о состоянии девочки, которую два дня удерживали в подвале

Состояние 12-летней жительницы Алтая, которую, по ее словам, держал в своем подвале 40-летний мужчина, нормальное. Об этом «Звезде» рассказала помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю (по взаимодействию со СМИ), старший лейтенант юстиции Елена Коновалова.

«Она там спасибо всем (волонтерам – прим. ред.) передавала, сидела бодренькая», - уточнила представитель СКР, добавив, что девочка самостоятельно пришла домой.

Коновалова уточнила, что девочку практически весь день допрашивали.

Ранее стало известно, что 12-летняя девочка из Бийска пропала днем в субботу, 31 июля. Вещи и телефон жительницы Алтая впоследствии нашли на берегу реки Бия. На поиск ребенка вышли практически 200 человек. В ночь на понедельник девочка пришла домой сама, сообщив, что ее удерживал в подвале 40-летний местный житель. Сейчас мужчину ищут правоохранительные органы.