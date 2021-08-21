Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Это новый шаг»: робототехник оценил андроида Илона Маска

Анна Берестовая
05:09 21.08.2021
Робототехник объяснил, чем Tesla Bot отличается от андроидов, разрабатывавшихся в прошлом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patrick Pleul ZB Globallookpress
Читайте нас на:

В своих разработках человекоподобного робота Илон Маск сделал упор на нейросети, а также на специальные процессоры, которые в Tesla изготовили специально для нового искусственного интеллекта. Об этом рассказал эксперт по робототехнике Эдуард Пройдаков.

«Конечно, это некоторый новый шаг. Но при этом ожидать супер-пупер результатов, наверное, все-таки не надо», - отметил специалист.

По его словам, при создании подобного устройства может «всплыть» достаточно много неожиданностей; тем более, что технология в настоящий момент еще не отлажена. Пройдаков отметил, что и сам Маск пока объективно говорит, что все разработки в рамках проекта робота-гуманоида пока могут работать не так, как должны.

Однако, по мнению эксперта, направление мысли и деятельности у американского миллиардера, как всегда, довольно интересное и правильное. Пройдаков добавил, что Илона Маска в этом смысле можно назвать визионером.

«Видит он хорошо, а с реализацией, значит, все часто затягивается», - подметил специалист.

Эксперт объяснил, что создававшимся до сих пор роботам-андроидам не хватало «хороших мозгов», то есть производительности. В связи с этим подобные машины начали подключать к облачным вычислительным платформам, чтобы осуществлять расчеты где-то вовне, а затем «закачивать» решение в робота.

«Маск пытается сделать своего андроида более автономным, и поэтому специальный процессор, который они спроектировали, и нейронные сети должны придать этому андроиду больший интеллект. Здесь возможны очень интересные решения, поэтому мы посмотрим. Я думаю, что эти решения у них пока еще в стадии разработки... Но сейчас у них осталось года полтора времени до запуска, есть еще возможность все сильно доработать и улучшить», - заключил Пройдаков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объявил, что уже в следующем году компания Tesla Inc представит прототип гуманоидного робота Tesla Bot. Он отметил, что андроид будет создан для выполнения задач, которые меньше всего любят исполнять люди.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 В стране и мире
Видео
«На пределе возможностей»: как западные санкции вынуждают сирийцев работать на устаревшей ТЭЦ
00:53 Армия
Видео
Успеть за минуту: как российские снайперы готовятся к конкурсу АрМИ-2021 в Белоруссии
23:51 В стране и мире
Видео
МВД: под Смоленском задержан выстреливший в соседа мужчина
23:02 В стране и мире
СМИ: мужчина выстрелил в знакомого под Смоленском
21:11 Армия
Видео
Командующий войсками ЮВО рассказал, что округ подготовил к форуму «Армия-2021»
Популярное
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.