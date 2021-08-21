«Это новый шаг»: робототехник оценил андроида Илона Маска

В своих разработках человекоподобного робота Илон Маск сделал упор на нейросети, а также на специальные процессоры, которые в Tesla изготовили специально для нового искусственного интеллекта. Об этом рассказал эксперт по робототехнике Эдуард Пройдаков.

«Конечно, это некоторый новый шаг. Но при этом ожидать супер-пупер результатов, наверное, все-таки не надо», - отметил специалист.

По его словам, при создании подобного устройства может «всплыть» достаточно много неожиданностей; тем более, что технология в настоящий момент еще не отлажена. Пройдаков отметил, что и сам Маск пока объективно говорит, что все разработки в рамках проекта робота-гуманоида пока могут работать не так, как должны.

Однако, по мнению эксперта, направление мысли и деятельности у американского миллиардера, как всегда, довольно интересное и правильное. Пройдаков добавил, что Илона Маска в этом смысле можно назвать визионером.

«Видит он хорошо, а с реализацией, значит, все часто затягивается», - подметил специалист.

Эксперт объяснил, что создававшимся до сих пор роботам-андроидам не хватало «хороших мозгов», то есть производительности. В связи с этим подобные машины начали подключать к облачным вычислительным платформам, чтобы осуществлять расчеты где-то вовне, а затем «закачивать» решение в робота.

«Маск пытается сделать своего андроида более автономным, и поэтому специальный процессор, который они спроектировали, и нейронные сети должны придать этому андроиду больший интеллект. Здесь возможны очень интересные решения, поэтому мы посмотрим. Я думаю, что эти решения у них пока еще в стадии разработки... Но сейчас у них осталось года полтора времени до запуска, есть еще возможность все сильно доработать и улучшить», - заключил Пройдаков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объявил, что уже в следующем году компания Tesla Inc представит прототип гуманоидного робота Tesla Bot. Он отметил, что андроид будет создан для выполнения задач, которые меньше всего любят исполнять люди.