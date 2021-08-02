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«Все медали ценны»: завершившие выступления олимпийские спортсмены прибыли в Россию

Алексей Курильченко
15:47 02.08.2021
Российские спортсмены вернулись в Москву и рассказали о завоеванных в Токио медалях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские спортсмены, завершившие выступления на Олимпиаде в Токио, вернулись на родину. В аэропорту Шереметьево их встретили болельщики, вручили олимпийцам цветы и подарки и поблагодарили их за успешные выступления. О наградах рассказала Виталина Бацарашкина, завоевавшая три медали в соревнованиях по стрельбе.

«Радостно, что мы наконец-то вернулись домой. Скоро уже вылет домой, скоро увижу родных. Каждая их них (медалей. - Прим. ред.) далась тяжело - и мне, и Артему (Черноусову). Все они примерно одинаково ценны. Я думала только о том, что мы с Артемом все-таки сможем взять медаль, но лично я особо не рассчитывала - на такое не загадывают», - рассказала Бацарашкина.

Ранее в Москву вернулись олимпийские чемпионки по фехтованию россиянки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина. Позднякова отметила, что было непросто встретиться в финале с соотечественницей.

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