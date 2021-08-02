Свыше 135 тысяч семей в Белгороде получат выплаты к школе

В Белгородской области выплаты к школе получат свыше 135 тысяч семей в размере 10 тысяч рублей к новому учебному году. Родители школьников начнут получать выплаты с 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Пенсионный фонд Белгородской области уже поступило свыше 136 тысяч заявлений, вынесено более 135 тысяч положительных решений в отношении 176 тысяч школьников», - говорится в сообщении.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.