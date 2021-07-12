Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми-школьниками

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста. На каждого ребенка выделят по десять тысяч рублей.

«Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно)», - говорит в сообщении на сайте правительства РФ.

Обратиться за выплатой также могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. При назначении других мер соцподдержки эти выплаты учитываться не будут.

Как уточнили в кабмине, обратиться с заявлением на выплату можно с 15 июля по 1 ноября через портал госуслуг либо лично в территориальное отделение ПФР.

Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей подходящего возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

«Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу», - пояснили в правительстве.

Указ о новой мере поддержки семей с детьми в начале июля подписал президент России Владимир Путин.