Звезда сериала «Дикий ангел» Джино Ренни умер от COVID-19

Известный по роли Рамона в теленовелле «Дикий ангел» актер Джино Ренни скончался после того, как был госпитализирован с коронавирусом. У 78-летнего аргентинского актера и певца итальянского происхождения была диагностирована двусторонняя пневмония на фоне заражения инфекцией коронавируса.

Как сообщает издание Eldiariocba, артиста доставили в больницу за день до его дня рождения, 6 июня. Позже в связи с осложнившимся состоянием Джино Ренни перевели в реанимацию, где медики ввели актера в состояние искусственной комы. Однако, несмотря на слабые улучшения, через месяц в организме знаменитого актера была обнаружена еще и бактерия, которая поразила почки.

Коллега Джино Ренни по сериалу «Дикий ангел», который очень популярен в России, исполнитель роли Иво Факундо Арана, выразил соболезнования по поводу смерти знаменитости в соцсети. Арана назвал исполнителя роли Рамона «старшим товарищем» и отметил, что он никогда не делал никому зла.

«Джино, драгоценный, ты тот человек, который не знает зла. Ты был хорошим товарищем и верным другом. Я всегда говорил, что ты самый преданный из людей, которых я знаю. Покойся с миром, мы будем по тебе скучать», - написал Арана в Instagram.

Джино Ренни исполнил десятки ролей в кино. Вместе с прославившимися на весь мир Наталией Орейро и Факундо Араной, своими партнерами по «Дикому ангелу», он также сыграл в мелодраме «Ты - моя жизнь».