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Хозяину дома престарелых в Красногорске, где погибли 12 человек, дали 6,5 года

Светлана Иванова
13:08 02.08.2021
Жителя города Москвы Дмитрия Новикова осудили по статье 238 УК РФ, то есть выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.
Хозяину дома престарелых в Красногорске, где погибли 12 человек, дали 6,5 года
© Фото: ТРК "Звезда"
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Дмитрий Новиков, организатор дома престарелых в Красногорске, где в 2020 году из-за пожара погибли 12 постояльцев, приговорен к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима. Также Новикова обязали выплатить пострадавшим по 300 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Красногорский городской суд.

Жителя города Москвы Дмитрия Новикова осудили по статье 238 УК РФ, то есть выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Как было установлено в суде, в марте 2019 года Новиков арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха Красногорска. В здании была сделана перепланировка, при которой не были соблюдены меры пожарной безопасности, в том числе не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях. В марте 2020 года в здание заселили 29 пожилых людей.

Поздно вечером 10 мая 2020 года там произошел пожар, в результате ЧП от отравления угарным газом погибли девять человек, еще трое скончались позднее в больнице от ожогов. Одна из пострадавших получила тяжкий вред здоровью.

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