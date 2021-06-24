Автосервис вспыхнул в подмосковном Красногорске
В Красногорске загорелось здание автосервиса.
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В городе Красногорске Московской области загорелось помещение автосервиса. Инцидент произошел по адресу Центральная улица, 68.
Огонь охватил все металлическое одноэтажное здание размером 20 на 17 метров. Внутри автосервиса хранятся газовые баллоны. В настоящий момент пламя удалось локализовать на площади 340 квадратных метров.
Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью. На месте происшествия идет активная работа эвакуатора по удалению автомобилей на безопасное расстояние от пожара.