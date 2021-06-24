В стране и мире Автосервис вспыхнул в подмосковном Красногорске Анна Берестовая В Красногорске загорелось здание автосервиса. © Фото: 50.mchs.gov.ru Читайте нас на: В городе Красногорске Московской области загорелось помещение автосервиса. Инцидент произошел по адресу Центральная улица, 68. Огонь охватил все металлическое одноэтажное здание размером 20 на 17 метров. Внутри автосервиса хранятся газовые баллоны. В настоящий момент пламя удалось локализовать на площади 340 квадратных метров. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью. На месте происшествия идет активная работа эвакуатора по удалению автомобилей на безопасное расстояние от пожара. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика