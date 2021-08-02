Шойгу поручил задействовать самолеты Ил-76 для тушения пожаров в Оренбургской области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Оренбургской области дал поручение военно-транспортной авиации (ВТА) задействовать самолеты Ил-76.

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76, которые оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), 2 августа вылетели с аэродромов в Тверской и Псковской областях для тушения лесного пожара в Оренбургской области.

Летчики, выполняющие задачи по тушению пожаров, прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.